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Masa Dağı’na seyirlik park

11.05.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kepez Belediyesi, Antalya kent merkezinin, denizin ve Bey Dağları’nın en güzel seyredildiği Masa Dağı’na, seyirlik bir park daha kazandırdı.

Masa Dağı’na seyirlik park

Kepez Belediyesi, Masa Dağı eteklerindeki seyirlik bir alandaki görsel kirliliği yeşil alan düzenlemesiyle ortadan kaldırıldı. Yeşil alan düzenlemesi, Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı’nda şehir merkezinin panoramik seyredilebildiği 4 bin metrekare alana yapıldı.
Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan park, ziyaretçilerine şehir merkezi manzarası sunuyor.

ANTALYA MANZARASI EŞLİĞİNDE ÇAY KEYFİ

Parka sosyal aktivitelerini yapmaya gelen vatandaşlar, Antalya manzarası eşliğinde çaylarını yudumluyorlar. İlçenin kırsal alanlarında zeytin bahçeleri oluşturan Kepez Belediyesi, Kütükçü Mahallesi’ndeki seyir Parkı’na tarihi niteliği olan iki yetişmiş zeytin ağacının yanı sıra genç zeytin ağaçları da dikti.

Yemyeşil görüntüsüyle bölgenin estetiğini güzelleştiren seyir alanına, üstü kapalı ahşap oturma mobilyaları da konuldu. Çim ekilen ve çeşitli bitkiler dikilen parka, açık hava spor aletleri de yerleştirilecek.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde Kütükçü Mahallesi’ne 4 parkla birlikte 11 bin 837 metrekare yeşil alan yatırımı gerçekleştirildi.

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