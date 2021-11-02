YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Masa tenisinde Oktay Çimen başkanlığa aday

Masa tenisinde Oktay Çimen başkanlığa aday

02.11.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masa tenisinde Oktay Çimen başkanlığa aday

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun eski başkanlarından Oktay Çimen, yarın yapılacak genel kurulda yeniden aday olduğunu duyurdu.

Oktay Çimen yaptığı açıklamada, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim görevlisi olduğunu belirterek, 2000-2016 yıllarında masa tenisini Türkiye'de önemli bir noktaya taşımaya çalıştığını dile getirdi.

"Şimdi yeniden ve daha dinamik olarak başkanlığa adayım." diyen Çimen, "Delegelerimizin başkanlığa beni layık görmeleri durumunda, hakem ve antrenörler için dil eğitimi, güçlü il temsilcileri projesi, beden eğitimi öğretmenleri için modül kitabı, masa tenisinde yılın başarılı isimlerinin ödüllendirilmesi, antrenör ve hakemlerin online eğitimlerinin sağlanması, 'Gençlik Merkezleri'nde Masa Tenisi', 'Dijitalleşen Federasyon' gibi birçok projeyi hayata geçirmeye planlıyoruz. Milli takımlarımızın uluslararası alanda daha iyi bir noktada olması için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle Anadolu'ya çok önem verdiklerini vurgulayan Çimen, "Türkiye Masa Tenisi Federasyonuna yeni bir vizyon kazandırmak için yoğun bir tempoda çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç ölüm! 300 kilometre hızla bariyerlere çarptıKorkunç ölüm! 300 kilometre hızla bariyerlere çarptı
PARTNERÜnlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!
Trabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluşturulduTrabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluşturuldu

Ankara Namaz Vakitleri 2 Kasım Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
12:37
İkindi
15:26
Akşam
17:53
Yatsı
19:12

Ankara Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Salı

Ahiler Eczanesi
Cankaya
Ali Fuat Eczanesi
Cankaya
Anka Eczanesi
Cankaya
Defne Nil Eczanesi
Cankaya
Köroğlu Eczanesi
Cankaya
Mataracı Eczanesi
Cankaya
Türkü Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.