Masaj salonunda terör estirdi

Talebi masaj salonu tarafından geri çevrilen adam etrafı yıkıp dökmeye başladı.

ABD'nin New York kentinde ayak masajı için bir masaj salonuna giden adam, 55 yaşındaki kadın çalışanla cinsel ilişkiye girmek istedi ve bunun için daha fazla ödeme yapabileceğini söyledi.

Talebi reddedilen adam bunun üzerine parasının iade edilmesini istedi. İade talebine olumsuz yanıt verilen adam, çalışana saldırdı ve etrafı yıkıp dökmeye başladı.

Parasını geri almak isteyen adam bir süre sonra bahşişlerin saklandığı bir kumbara buldu ve kumbarayı kırarak içerisindeki banknotları aldı.

Yaşanan olayın ardından kadın çalışan suç duyurusunda bulundu.

Polis olayla ilgili görüntüleri kamuoyu ile paylaştı ve zanlının bulunması için soruşturma başlattı.

