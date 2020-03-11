YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MASAK'dan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme

MASAK'dan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme

ANKARA HABERLERİ  | 11.03.2020 20:27 | Son Güncelleme

MASAK'dan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.

MASAK'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında başkanlık tarafından re'sen inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısıHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısı
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 MASAK stokçuluk

En Çok Okunan Yerel Haberler

Milletvekili Kasap uyardı

Milletvekili Kasap uyardı

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

Öğrencilerden koronaya karşı dezenfektan

Öğrencilerden koronaya karşı dezenfektan

Biga’da korona virüs için tedbirler alınıyor

Biga’da korona virüs için tedbirler alınıyor

Ankara Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
06:59
Öğle
13:04
İkindi
16:21
Akşam
18:58
Yatsı
20:16

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Eslem Eczanesi
Cankaya
Leman Eczanesi
Cankaya
İlhan Eczanesi
Yenimahalle
Nesrin Eczanesi
Mamak
Ege Şifa Eczanesi
Mamak
Can Ece Eczanesi
Cankaya
Beyazgül Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları bugün sona erecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları bugün sona erecek

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

‘Vosvos Çino’yu gören bir daha bakıyor

‘Vosvos Çino’yu gören bir daha bakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.