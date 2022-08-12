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Masanızdan eksik etmeyin! Labneli köz patlıcan salatası

12.08.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mezeler masayı çok daha renkli ve güzel hale getiriyor. Meze severler patlıcanı sık sık kullanıyor. Patlıcan kullanarak yapacağınız labneli köz patlıcan salatasını denedikten sonra hep yapmak isteyeceksiniz.

Masanızdan eksik etmeyin! Labneli köz patlıcan salatası

Patlıcanın her türlüsü ayrı bir lezzetli oluyor. Özellikle yoğurtla olan uyumu sayesinde mezelerde sıklıkla kullanılıyor. Patlıcan ezmesi mezelerine labneyi ekleyince mezelerin lezzetine lezzet katıyor. Labne kullanılarak yapılan köz patlıcan salatasını kesinlikle denemeniz gerekiyor.

LABNELİ KÖZ PATLICAN SALATASI

Malzemeler

4 adet orta boy közlenmiş patlıcan
200 gram labne
3-4 yemek kaşığı yoğurt
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı

Patlıcanları yıkayıp kurulayın. Bıçakla birkaç yerinden delip fırın tepsisine alın.
200 derecelik yaklaşık 30 dakika közleyin.
Közlenmiş patlıcanların kabuklarını soyun ve ince ince dilimleyin.
Derin bir kaba labne ve yoğurdu alın güzelce karıştırın.
Üzerine patlıcanları ve tuzu ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra servis tabağına alın.
Üzerine kızdırılmış yağ gezdirip servis edin.

AFİYET OLSUN!


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Anahtar Kelimeler:
patlıcan tarifi ezme labne
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