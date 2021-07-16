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Maserati MC20 2021 Goodwood Hız Festivali'nde boy gösterdi

16.07.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maserati MC20 2021 Goodwood Hız Festivali'nde boy gösterdi

İSTANBUL (AA) - Maserati’nin yeni nesil süper spor otomobili MC20, Batı Sussex'teki Goodwood Hız Festivali’nde 8-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen dört günlük yarışın 1,9 kilometrelik parkurunda test edildi.

Tofaş açıklamasına göre, Maserati için yeni bir dönemin kapılarını aralayan MC20, Supercar Run’da efsanevi tırmanışına katılarak 27’nci Goodwood Hız Festivali'nde gövde gösterisi yaptı. Maserati yapımı V6 "Nettuno" motoru ile sınıfının en iyi güç /ağırlık dengesi ve rafine aerodinamik yapısıyla dikkatleri toplayan MC20, markanın 325 km/s üzerinde maksimum hıza sahip ilk ortadan motorlu ve iki koltuklu süper spor otomobili olarak da öne çıkıyor.

Ayrıca karbon fiber monokok şasi ilk Maserati olan MC20, 1.500 kg ağırlığa sahip. Formula 1’den türetilen Nettuno motorla bir araya gelen bu hafif yapısı sayesinde, 0- 100 km/s hıza 2,8 saniyede ulaşan inanılmaz bir hızlanma performansı sunan MC20, aynı zamanda yüksek hız için olağanüstü bir güç-ağırlık oranı da sağlıyor.

Goodwood süresince, Maserati’nin performanslı sedanı Ghibli Trofeo da MC20 ile beraber boy gösterdi. Gerçekleşen tırmanma yarışında 4,3 saniyede 0-100 km/s’e ulaşabilen 580 HP gücündeki V8 motorunun gücünü sergileyen Ghibli Trofeo, MC20 ile birlikte Supercar Paddock ve First Glance Paddock'ta sergilendi.

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