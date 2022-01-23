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'Maske Kimsin Sen' de 'Geyik' değişti mi? Sosyal medyada tartışma yarattı

23.01.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de ekranlara gelen Maske Kimsin Sen programında maskenin altında yer alan ünlüler merak konusu olmaya devam ediyor. Kimliği araştırılan kostümlerin başında Aslan, Ejderha, Unicorn, Geyik ve Kuzgun geliyor. Dün akşam elenen 'Ayna' Yasak Elma dizisiyle ekrana gelen Biran Damla Yılmaz çıktı! Geçtiğimiz hafta İskelet maskesinin altından Keremcem, Şövalye'den ise Dr. Ender Saraç çıkmıştı.

'Maske Kimsin Sen' de 'Geyik' değişti mi? Sosyal medyada tartışma yarattı

FOX TV'nin tartışma yaratan, başarılı yarışma programı Maske Kimsin Sen, yeni bölümüyle dün geceye damgasını vurdu.

Ayna'nın elenerek maskesini açtığı bölümde, 'Geyik' değişimiyle sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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Tansel Öngel'in sunuculuğunu yaptığı, Alican Yücesoy, Eda Ece, Melis Sezen ve Doğu Demirkol'un jüri koltuğunda yer aldığı Maske Kimsin Sen sosyal medyaya damga vurdu.

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Tavuskuşu, Geyik, Ördek, Kuzgun ve Ayna'nın başarılı performanslarıyla kıyasıya mücadele ettiği gecenin sonunda, en az oyu alan yarışmacı maskesini açtı.

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Dün gecenin elenen ismi Ayna oldu; Ayna ise 'Yasak Elma' dizisiyle ekranan gelen başarılıoyuncu Biran Damla Yılmaz çıktı.

'GEYİK' DEĞİŞTİ Mİ?

Ayna'nın elenmesi ve herkesin tahmin ettiği isim olan Biran Damla Yılmaz ardından, Geyik maskesi için ortaya bomba bir iddia atıldı. Sosyal medyda kullanıcılarının ilk günden bu yana neredeyse emin olduğu 'Geyik'in başarılı oyuncu Burcu Özberk olduğuydu.

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Fakat dün akşam yayınlanan bölümde Geyik'in sesinin ve fiziğinin farklılığı izleyenlerin 'Acaba Geyik değişti mi?' tartışmasına neden oldu.
İddialar bununla kalmadı, Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri İlhan Şen ile birlikte çektikleri videoyla kafalar iyice karıştı.

Sosyal medyada tartışma yaratan iddiayla alakalı birçok yorum yapıldı.


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