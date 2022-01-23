'Maske Kimsin Sen' de 'Geyik' değişti mi? Sosyal medyada tartışma yarattı

FOX TV'nin tartışma yaratan, başarılı yarışma programı Maske Kimsin Sen, yeni bölümüyle dün geceye damgasını vurdu.

Ayna'nın elenerek maskesini açtığı bölümde, 'Geyik' değişimiyle sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Tansel Öngel'in sunuculuğunu yaptığı, Alican Yücesoy, Eda Ece, Melis Sezen ve Doğu Demirkol'un jüri koltuğunda yer aldığı Maske Kimsin Sen sosyal medyaya damga vurdu.

Tavuskuşu, Geyik, Ördek, Kuzgun ve Ayna'nın başarılı performanslarıyla kıyasıya mücadele ettiği gecenin sonunda, en az oyu alan yarışmacı maskesini açtı.

Dün gecenin elenen ismi Ayna oldu; Ayna ise 'Yasak Elma' dizisiyle ekranan gelen başarılıoyuncu Biran Damla Yılmaz çıktı.

'GEYİK' DEĞİŞTİ Mİ?

Ayna'nın elenmesi ve herkesin tahmin ettiği isim olan Biran Damla Yılmaz ardından, Geyik maskesi için ortaya bomba bir iddia atıldı. Sosyal medyda kullanıcılarının ilk günden bu yana neredeyse emin olduğu 'Geyik'in başarılı oyuncu Burcu Özberk olduğuydu.

Fakat dün akşam yayınlanan bölümde Geyik'in sesinin ve fiziğinin farklılığı izleyenlerin 'Acaba Geyik değişti mi?' tartışmasına neden oldu.

İddialar bununla kalmadı, Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri İlhan Şen ile birlikte çektikleri videoyla kafalar iyice karıştı.

Sosyal medyada tartışma yaratan iddiayla alakalı birçok yorum yapıldı.

bu geçen haftalardaki geyik değil ki BU GEYİK DEGİL Kİ #maskekimsinsen — deliçay ✨ (@bezdiimartik) January 22, 2022

GEYİK DEĞİŞMİŞ BU SES GEÇEN HAFTALARDA OLAN KİŞİNİN SESİ DEĞİL ALO NE OLUYORUZ #MaskeKimsinSen — niss (@dirennisan) January 22, 2022

GEYİK'İN SESİNE NAPTINIZ BU KİM #MASKEKİMSİNSEN — elif (@darkelifs) January 22, 2022



