Maske Kimsin Sen? jürisi Melis Sezen'in pozları sosyal medyayı salladı! "Çok tatlı ve çok seksi"

Sadakatsiz dizisinde de Derin karakterine hayat veren ve Maske Kimsin Sen? jürisi olan Melis Sezen sosyal medyada oldukça aktif. Hem dizi hem yarışma için yoğun tempoda çalışan Melis Sezen dergiye verdiği pozlarla öne çıktı. Alem Dergisi için iddialı pozlar veren oyuncu "Çok sevdiğim, hiç bitmesin istediğim her karesinde ayrı keyif aldığım bir çekim oldu bu!" yorumunda bulundu.

İddialı pozlarını takipçileriyle de paylaşan Sezen'e ünlü isimlerden yorum yağdı. Ömür Gedik genç oyuncuyu görünce kendini tutamadı ve "Çok tatlı ve çok seksi" yorumunda bulundu.

Melis Sezen'in üstündeki gömleği açarak sütyenini gösterdiği kare ise bazı hayranlarını memnun etmedi. Sezen'i gören takipçileri "Sanatını icra et" yorumunda bulundu.

“KENDİMİ KALIPLARA SOKMAYI SEVMEM”



Genç yaşında birçok farklı projeye imza atan Melis Sezen hayatına dair yaptığı açıklamada projeleriyle ilgili "Hepsi bambaşka yönlerimle tanışmamı, kendimi daha çok keşfetmemi ve bir oyuncu olarak her zaman daha çok öğrenmemi sağlıyor. Şimdi yeni yarışma programımız Maska Kimsin Sen'de hiç yapmadığım bir şey yapıyorum ve dedektif oluyorum. Kendimi hiçbir zaman kısıtlamayı ve kalıplara sokmayı sevmem, bu nedenle bambaşka bir platformda yeni bir yönümü daha keşfettiğim için çok heyecanlıyım.” dedi.



