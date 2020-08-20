Maske takmayan 282 kişiye cezai işlem uygulandı

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla, kontrollü sosyal hayat sürecinde alınacak tedbirlerin aksatılmadan uygulanmasına yönelik denetimlerin devam ettiği Şanlıurfa’da, maske takmayan 282 kişiye para cezası verildi.

Valilik koordinesinde oluşturulan 386 denetim ekibi,5 bin 633 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirdi. Kuralları ihlal ettikleri belirlenen 121 iş yeri ve 187 kişi hakkında cezai işlem uygulayan ekipler, 191 bin 912 TL tutarında para cezası kesti. Maske ve sosyal mesafe denetimleri kapsamında 282 kişiye 274 bin 50 TL para cezasının kaydedildiği il genelinde, 161 ekip ve 284 personelin görev aldığı izolasyon denetimlerinde de korona virüs pozitif tanısı konularak evde izolasyon tedbirine tabi tutulan 76 kişi hakkında da idari işlem yapıldı. Karantina tedbirine rağmen ikametgahlarını terk ettikleri belirlenenler adreslerine çağrılarak, her birine 3 bin 150 TL para cezası yazıldı.

Evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşları telefonla arayarak, denetimlerini sürdürmeye devam eden pandemi çağrı merkezi de son 24 saatte 375 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı.



