YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Maske takmayan 282 kişiye cezai işlem uygulandı

Maske takmayan 282 kişiye cezai işlem uygulandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.08.2020 13:51 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla, kontrollü sosyal hayat sürecinde alınacak tedbirlerin aksatılmadan uygulanmasına yönelik denetimlerin devam ettiği Şanlıurfa’da, maske takmayan 282 kişiye para cezası verildi.Valilik koordinesinde oluşturulan 386 denetim ekibi,5 bin 633 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirdi.

Maske takmayan 282 kişiye cezai işlem uygulandı

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla, kontrollü sosyal hayat sürecinde alınacak tedbirlerin aksatılmadan uygulanmasına yönelik denetimlerin devam ettiği Şanlıurfa’da, maske takmayan 282 kişiye para cezası verildi.
Valilik koordinesinde oluşturulan 386 denetim ekibi,5 bin 633 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirdi. Kuralları ihlal ettikleri belirlenen 121 iş yeri ve 187 kişi hakkında cezai işlem uygulayan ekipler, 191 bin 912 TL tutarında para cezası kesti. Maske ve sosyal mesafe denetimleri kapsamında 282 kişiye 274 bin 50 TL para cezasının kaydedildiği il genelinde, 161 ekip ve 284 personelin görev aldığı izolasyon denetimlerinde de korona virüs pozitif tanısı konularak evde izolasyon tedbirine tabi tutulan 76 kişi hakkında da idari işlem yapıldı. Karantina tedbirine rağmen ikametgahlarını terk ettikleri belirlenenler adreslerine çağrılarak, her birine 3 bin 150 TL para cezası yazıldı.
Evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşları telefonla arayarak, denetimlerini sürdürmeye devam eden pandemi çağrı merkezi de son 24 saatte 375 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı.

Maske takmayan 282 kişiye cezai işlem uygulandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Balıkesirspor'da teknik direktör arayışları sürüyor
Balıkesirspor'da teknik direktör arayışları sürüyor
Kahramanmaraş’ta 3 bin konut dönüşümü olacak
Kahramanmaraş’ta 3 bin konut dönüşümü olacak

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:11
Sabah
05:39
Öğle
12:33
İkindi
16:16
Akşam
19:18
Yatsı
20:39

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Burhan Eczanesi
Haliliye
Halil İbrahim Eczanesi
Haliliye
Şahin Eczanesi
Haliliye
Vereseli Abbasoğlu Eczanesi
Eyyubiye
İnalı Eczanesi
Karakopru
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Aydoğdu Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Karaköprü’de yol açma çalışmaları
Karaköprü’de yol açma çalışmaları
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Vali Erin Barış Pınarı bölgesini inceledi
Vali Erin Barış Pınarı bölgesini inceledi
Suruç'ta trafik kazası: 2 ölü
Suruç'ta trafik kazası: 2 ölü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.