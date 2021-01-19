MASKİ Demirci’ye 42 milyon TL yatırım yaptı

MASKİ Genel Müdürlüğü, uzak yakın demeksizin hizmetlerine devam ederken Demirci ilçesinde de önemli yatırımlara hayat verdi. Demirci’de 42 milyon TL yatırım yapan MASKİ, SUKAP Projesi kapsamında ilçe merkezinde atıksu arıtma tesisi, 85 kilometre içme suyu ve 80 kilometre kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Yaptıklarımız ve yapacaklarımız ortada. Projelerimiz ile hemşerilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla 17 ilçenin refahı için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda hizmetlerin hız kesmediği ilçelerden biri de Demirci oldu. Bu güne kadar 42 milyon TL yatırım yapılan Demirci’de altyapıdan üstyapıya, içme suyu depolarının tadilatından sondaj çalışmalarına, dere temizliklerinden ıslah çalışmalarına kadar birçok önemli projeye hayat verildi. İlçe merkezinde SUKAP Projesi kapsamında atıksu arıtma tesisi ve altyapı yapılacak.

Kırsal mahalleler şehir merkezi gibi oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisalılara sağlıklı altyapılar tesis etmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Çocuklarımız, hemşehrilerimiz temiz su içsin, sağlıklı altyapıya kavuşsun dedik. 101 Mahalle Projesi kapsamında Alaağaç, İmrenler, Küpeler, Yarbasan, Yeşildere ve Çataloluk Mahallelerimize 48 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı döşedik. 154 Mahalle Projesi kapsamında Ayvaalan, Azizbey, Ahmetler, Minnetler ve Çağıllar Mahallelerinde de alt ve üstyapı çalışmalarımızı tamamladık” dedi.