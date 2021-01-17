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MASKİ kar kış demeden hizmete devam ediyor

17.01.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Yurt genelinde olduğu gibi Manisa’da da hava sıcaklıkları düşerek kar yağışı etkili oldu.

Yurt genelinde olduğu gibi Manisa’da da hava sıcaklıkları düşerek kar yağışı etkili oldu. Birçok ilçede kar yağışı devam ederken soğuk havalar MASKİ ekiplerinin çalışmalarına engel olmadı. Hava şartlarının olumsuzluğuna rağmen ekipler, vatandaşlar mağdur olmasın diye fedakar bir şekilde hat döşeme, tamirat ve temizlik çalışmaları devam etti.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede kış mevsiminin olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşlara hizmet ulaştırmak için çalışıyor. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her an yanında olan MASKİ, hat döşeme çalışmalarından hatlarda yaşanan arızalara, ana kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarındaki tıkanıklıklardan içme suyu depolarındaki sorunlara kadar birçok sıkıntıyı gidermek için hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışının etkili olduğu ilçeler ile sıfırın altına düşen sıcaklıklarda çalışan MASKİ ekiplerinin fedakar bir şekilde işlerinin başında olması vatandaşların ve mahalle muhtarlarının da takdirini kazanıyor. Mesai mefhumu gözetmeden çalışan ekipler, ortaya koyduğu emek ile yaşanabilecek herhangi bir mağduriyetin kısa sürede önüne geçiyor.

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