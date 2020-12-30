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MASKİ’den kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hattı

MANİSA HABERLERİ  | 30.12.2020 17:18 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hattını yenileyerek vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sağlamaya devam etti.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde kullanım ömrünü tamamlayan altyapıları yenileme çalışmalarına devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hattını yenileyerek vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sağlamaya devam etti.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde kullanım ömrünü tamamlayan altyapıları yenileme çalışmalarına devam ediyor. MASKİ ekipleri tarafından, Akhisar ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu şebekesi yenilendi. Tamamlanan çalışmalar ile ilgili duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı İsmail Doğramacı, “Mahallemizde bulunan içme suyu hattımızda yetersizlikten dolayı zaman zaman sıkıntılar meydana geliyordu. Bu nedenle sağ olsun MASKİ yetkilileri yaşanan bu sıkıntımıza hemen müdahale etti. Yenilenen hat sayesinde vatandaşımız daha kesintisiz içme suyuna kavuştu. Mahalleli olarak çalışmalardan memnunuz. MASKİ her zaman kendine yakışanı yapıyor. Bu güzel hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.

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