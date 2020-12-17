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MASKİ’ye 2 milyon 100 bin TL’lik enerji teşviki

MANİSA HABERLERİ  | 17.12.2020 13:57 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, işlettiği atıksu arıtma tesislerinden 2 Milyon 100 bin TL‘lik enerji teşvikinden yararlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, işlettiği atıksu arıtma tesislerinden 2 Milyon 100 bin TL‘lik enerji teşvikinden yararlandı. Başarılı bir şekilde işletilen tesisler sayesinde kazanan her zaman olduğu gibi yine Manisa ve Manisalılar oldu.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerinin işletmesini başarıyla sürdürüyor. İlçe ve belde belediyelerinden devraldığı tesisleri tam kapasite işleten MASKİ, 2010 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik kapsamında, çevre iznine sahip ve yıl içinde çevre cezası almamış atık su arıtma tesislerine verilen enerji teşvikinden bir kez daha faydalandı. Faaliyete aldığı tesislerin işletilmesiyle vatandaşa daha iyi ve kaliteli hizmet sunan MASKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan enerji teşviki aldı. Kurum bünyesine yapılan katkı ile kazanan yine Manisa ve Manisalı oldu.

“Hem günümüz hem de geleceğimiz için çalışıyoruz”
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün 17 ilçeye dev hizmetler götürdüğünü belirterek, “Evsel nitelikli atık suların arıtılarak doğaya sağlıklı bir şekilde verildiği tesislerimizi başarılı bir şekilde işletiyoruz. Yönetmelikteki hükümleri yerine getirmemiz dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın atıksu arıtma tesisleri için bizlere sunmuş olduğu enerji teşvikinden faydalanmaya devam ediyoruz. Hem günümüz hem de geleceğimiz için çevremizi koruyan tesislerimizden gelen enerji teşviki sayesinde Manisa’mıza yeni yatırımlar yapabilmemize ve tasarrufta bulunmamıza imkan sağlıyor. Manisa’mıza böyle faydalı yatırımlar yapabiliyor olmak bizim en büyük mutluluğumuzdur. Tesislerimiz, idaremiz ve Manisa’mız için bir gurur kaynağıdır’’ dedi.

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