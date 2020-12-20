Mastaura 2020 yılının en önemli ikinci keşfi oldu

Türkiye’de arkeoloji bilimi ile kültür varlıkları için farkındalık oluşturmak üzere kurulan Arkeofili tarafından açıklanan 2020 yılında Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşif listesinde Nazilli sınırları içerisinde yer alan Mastaura Antik Kenti Amfitiyatrosu ikinci oldu.

Roma mimarisinin dünyadaki en iyi örneği kabul edilen Kolezyum’un bir benzeri olan Mastaura Antik Kenti Amfitiyatrosu, 2020 yılında Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşif arasında 2. sırada yer aldı.

Anadolu’nun en iyi korunmuş amfitiyatrosu olarak anılan Mastaura Antik Kenti’nin gerek keşif gerekse kazı çalışmalarına büyük önem veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Öncelikle Aydın Valiliğimize, Kaymakamlığımıza, İl Kültür Müdürlüğümüze, Aydın Milletvekillerimiz Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim’e, Adnan Menderes Üniversitemize, müze müdürlüğümüze, sivil toplum kuruluşlarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yaklaşık 3 ay önce Mastaura Antik Kenti Kollezyum yapısının bulunduğu 5 bin 500 metrekarelik alan kamulaştırıldı. Roma mimarisinin dünya üzerindeki en iyi örneği kabul edilen Kolezyum’un bir benzeri olan 2 bin 700 yıllık arenanın da keşfedildiği Mastaura Antik Kenti’mizde çalışmalara öncülük eden üniversitemize, arkeologlarımıza ve tüm ekibe bir kez daha teşekkür ediyorum. Bölgemizin tarihine ve turizmin gelişmesine büyük katkı sunacak olan antik kentimizin Türkiye’deki en önemli arkeolojik keşifler listesinde yer alması bizler için gurur vericidir. Verilen emeklerin boşa gitmediğinin kanıtıdır” diye konuştu.

Kazı bölgesinde Nazilli Belediyesi’ne bağlı 10 kişilik saha ekibi ile 5 arkeoloğun özel izinle çalışmalara devam ettiğini belirten Başkan Özcan; “Antik kentimizin tamamen gün yüzüne çıkması ve gerekli araştırmaların yapılması için gerekli desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

