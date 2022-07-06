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Mastercard, Altın Pusula Sürdürülebilirlik ödülünü aldı

06.07.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mastercard, Altın Pusula Sürdürülebilirlik ödülünü aldı

İSTANBUL (AA) - Mastercard El Ele Destek Hareketi projesiyle Altın Pusula Süreklilik/ Sürdürülebilirlik ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mastercard, bu sene 20'ncisi düzenlenen Altın Pusula Ödülleri’nde Sürdürülebilirlik dalında ilk sırayı elde etti.

İstanbul’da, Zorlu PSM’de gerçekleştirilen ve 29 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede Mastercard adına ödülü, Mastercard Türkiye Pazarlama Direktörü Pınar Ak ve Mastercard Doğu Avrupa Kurumsal İletişim Direktörü Selin Selimoğlu aldı.

Mastercard Kapsayıcı Büyüme Merkezi fonunu, hızlı ve etkin bir şekilde kullanıma almak ve yerel işletmelerin dijitalleşmesine fayda sağlamak amacıyla, ihtiyaç haritası ile yola çıktı.

El Ele Destek ismi verilen projede, hem salgın nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere hem de işini sürdürmek için desteğe ihtiyaç duyan esnaf ve işletmelere yardımda bulunmak amaçlandı.

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