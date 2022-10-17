Mastercard'a göre tüketiciler deneyimlere ve temel ihtiyaçlara öncelik veriyor

İSTANBUL (AA) - Mastercard Ekonomi Enstitüsü'nün Değişen Cüzdanlar raporu, dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin kolaylık, deneyim veya her ikisini birden sunan alışkanlıklara olan bağlılığını inceledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırma, sürekli değişen ve "benzeri görülmemiş" küresel ekonomide, tüketicilerin neyi, nerede ve ne zaman harcadıkları konusunda yaptıkları seçimleri göstererek bir sonraki adımda nereye gidildiğine ışık tutuyor.

Hafta sonu harcamalarının ağırlıkta olduğu dönem geride kaldı. Evden çalışma sistemi ve dijitalleşme artık hafta içi-hafta sonu ayrımını ortadan kaldırdı. Artık hafta içi günlerde de dışarı çıkılıyor, alışveriş yapılıyor.

Bu durum perakendeciler, restoranlar ve diğer işletmelerin de personel ve tedarik zincirini etkiliyor. Araştırmaya göre, küresel olarak, mağazalarda yapılan toplam hafta sonu harcamalarının yaklaşık yüzde 5'i hafta içi günlere kaydı. Bu oran, tüm dünyadaki mağaza satışlarının ortalama 22,3 milyar dolar olduğunu temsil ediyor.

Araştırmaya göre, restoran harcamaları bu yıl salgının tırmanışa geçtiği 2021'deki aynı döneme göre yüzde 5 artarken, gıda enflasyonunun etkilediği market harcamaları yüzde 14 yükseldi.

Daha uzun vadeli eğilimlere bakıldığında ise online market alışverişi harcamaları salgın öncesine göre yüzde 70'in üzerinde artış gösterdi. Fiziksel market harcamalarının ise yüzde 25'te kaldığı görülüyor.

- Seyahat ve yemek harcamaları son yıllarda ön plana çıkmaya başladı

Dünya genelinde artan fiyatlar tüketicileri, keyfi ve temel harcamalarını yeniden dengelemeye zorlarken, seyahat ve yemek harcamaları son yıllarda ön plana çıkmaya başladı.

Bu yılın mayıs-ağustos döneminde küresel uçuş rezervasyonları, artan lojistik zorluklara ve fiyat baskılarına rağmen 2019 seviyelerinin yüzde 15 üzerinde gerçekleşti.

Rapora göre, artan uçuşlar ağırlıklı olarak kısa mesafeli uçuşlar oldu. Bu uçuşlar uzun mesafeye kıyasla küresel seyahat büyümesine yüzde 20 daha fazla katkıda bulunuyor.

Küçük işletmeler, çevrim içi hizmetlerini (online eğitim, kişisel bakım hizmetleri ve benzeri) geliştiriyor ve büyük işletmelere kıyasla 1,5-2 kat daha hızlı büyüyor. Bu büyümenin en fazla geçerli olduğu ülkeler ise Belçika, Brezilya, Kanada, İtalya ve Singapur olarak belirlendi.

Sektör olarak perakendede ise Ağustos 2019 ile kıyaslandığında işletmelerin e-ticaret satışları küçük işletmeler için yüzde 27, büyük işletmeler için yüzde 66 artış gösterdi.

