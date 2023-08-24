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MasterChef Alican hastalığını açıkladı stüdyo buz kesti! "Doktorlar mesleği bırak diyorlar"

24.08.2023 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da hırs ve mücadele giderek artıyor. Yarışmanın 24 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde MasterChef Alican ilk kez hastalığını açıkladı. Jüri üyelerinden Mehmet şef "Bunu biz bilmiyorduk" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

TV8'in sevilen yarışması MasterChef All Star ilgiyle takip ediliyor. Yarışmanın yeni bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan Alican "Çok talihsizlikler yaşadım burada" diyerek kalıtsal bir hastalığa sahip olduğunu şeflerle paylaştı.

"DOKTORLAR MESLEĞİ BIRAK DİYORLAR"

MasterChef 2019 sezonunda yarışan ve 2. olan Alican Sabunsoy MasterChef All Star'a yedek kadrodan dahil olmuştu. Alican Sabunsoy doğuştan bir hastalığa sahip olduğunu ve zaman zaman atak geçirdiğini söyledi.

Alican, "Çok talihsizlikler yaşadım burada." diyerek söze girdi. Mehmet şef, "Neler onlar mesela?" diye sordu. Alican açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;

"Şefim çok fazla rahatsızlandım. Bunu çok dile getirmek istemiyorum. Bu benim motivasyonumu fazlasıyla düşürüyor. Kan hastalığım var. Kalıtsal bir hastalık. Bununla ilgili çok zamansız atak geçirebiliyorum. Onunla alakalı şiddetli ağrılarım oluyor. O da beni düşüyor. Beynim gidiyor." dedi.

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Bunun üzerine Mehmet şef, "Çok geçmiş olsun. Bunu biz bilmiyorduk" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

Alican, "Çok dile getirmek istemiyorum. Bu bahane değil zaten. Çünkü yıllardır psikologlar, 'Mesleğin çok stresli. Bunu bırak' diyorlar. Bırakamayız bu saatten sonra. Benimde üst üste rahatsızlıklarım olunca... Bu hastalık doğduğumdan beri var. Ama sıkıntı yok, ayakta kalmaya devam." dedi.

Somer şef eskiyi hatırlayarak, "Biraz daha geriye gideceğim. 2019 finalinde de biraz rahatsızdın. Yine aynı hastalıktan mı?" diye sordu. Alican, "Evet" diyerek Somer şefi onayladı.

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"ÇOK TEHLİKELİ BİR RAHATSIZLIK"

Alican hastalığını stresin tetiklediğini dile getirerek, "Stres olunca direkt atak geçiriyorum. Stres yapmamaya çalışıyorum. Hastalığımın adı herediyer anioödem. Fazla bilinmiyor ama çok tehlikeli bir rahatsızlık. Ailemde yok sadece ben de var" dedi.

Mehmet şef durumun zorluğundan bahsederek, "Yani senin dikkat etmen lazım. Burası da maşallah stres biliyorsun" ifadelerine yer verdi.

Şefler ve yarışmacılar Alican'a geçmiş olsun dileklerini iletirken Somer şef, "Geçmiş olsun. Şuanda stres yapacak hiçbir durumun yok. Bırak rakiplerin stres olsun." diyerek telkin etti.


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