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MasterChef Alican kimdir, nereli ve kaç yaşında? Alican Sabunsoy, MasterChef'ten elendi

27.11.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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MasterChef'ten elenen yarışmacı Alican Sabunsoy oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımlarını yaptı. Zorlu geçen yarışın ardından karar gecenin sonunda açıklandı. Peki, MasterChef Alican kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 26 Kasım 2023 Pazar günü MasterChef'ten elenerek hayallerine veda eden Alican Sabunsoy hakkında merak edilenler...

Alican Sabunsoy, MasterChef'ten elenmesi nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İlk etapta yarışmacılara botarga ve kuzu kulağı şefler, yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istedi. Gecenin ikinci turunda ise son dörde kalan kalan yarışmacılar ise şef tabağı yaptı. Yarışmanın sonunda ise en başarısız tabağı yapan isim MasterChef All Star'a veda etti. İşte 26 Kasım 2023 Pazar günü MasterChef'ten elenerek hayallerine veda eden Alican Sabunsoy'un hayatı ve biyografisi...

MASTERCHEF ALİCAN KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti.

Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

MasterChef Türkiye'de 2019 yılında yarışan ve son olarak All Star'da da yer alan Alican Sabunsoy'un herediter anjioödem hastalığını çocukluğundan beri yaşadığı biliniyor.

ALİCAN SABUNSOY, MASTERCHEF'E VEDA ETTİ

MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından bu hafta yarışmaya veda eden isim Alican oldu.

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