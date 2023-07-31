MasterChef All Star 4. kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Temmuz MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star 3. kaptanlık oyununu hangi takımın kazandığı merak edildi. 31 Temmuz Pazartesi akşamı TV8 ekranlarında MasterChef All Star'ın 4. kaptanlık oyununda en iyi yağlama tarifi için ter döküldü. Şefler yarışmacıların hazırladıkları yağlama tabaklarını sırasıyla tattı. Jürilerin yağlama tarifinde dikkat ettiği nokta 15 adet yufkadan yapılmış olmasıydı. İşte MasterChef All Star'ın 31 Temmuz akşamı yayınlanan bölümüne ilişkin detaylar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. 31Temmuz 2023 Pazartesi akşamı MasterChef All Star'da 4. kaptanlık mücadelesi için mücadele edildi. Oyunun kazananı henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Büşra Zambak, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Böylelikle yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu ve Büşra.



