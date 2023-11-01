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MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 1 Kasım 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

01.11.2023 23:06 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 1 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar Doğu Anadolu mutfağından tarifler yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 1 Kasım MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 1 Kasım 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 1 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Doğu Anadolu mutfağı lezzetleri yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 1 Kasım 2023 Salı MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 1 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Mavi Takım oldu. Kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da farklı Doğu Anadolu mutfağı tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter dökecek. Yarışın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan isim eleme potasına girmekten kurtulacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

MasterChef haftanın 1. eleme adayı Cemre oldu.

MasterChef haftanın 2. eleme adayı Alican oldu.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Metin Yavuz MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize ve Metin.

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Masterchef dokunulmazlık oyunu ele

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