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MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 12 Eylül 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

12.09.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 12 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar Hint mutfağı tarifleri yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 12 Eylül MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 12 Eylül Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Hint mutfağı lezzetleri yapmalarını istedi. Yarışmacılar en iyi tarifleri çıkarmaya çalıştılar. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için tatlı tarifi yaptılar.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 12 EYLÜL KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 12 Eylül Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Kırmızı Takım takım oldu. Kaybeden Mavi Takım yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 12 EYLÜL KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da Hint mutfağı tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden Mavi Takım yarışmacıları tatlı tarifleri ile bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Yarışın kazananı Esra oldu. Böylece MasterChef Esra eleme potasına girmekten kurtuldu.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Suna Aydın MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay ve Suna.

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