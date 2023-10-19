MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 18 Ekim 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 18 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Mısır mutfağı lezzetleri yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 18 Ekim 2023 Çarşamba MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 18 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Mavi Takım oldu. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da farklı Mısır mutfağı tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Yarışın kazananı Tahsin oldu. Böylece MasterChef Tahsin eleme potasına girmekten kurtuldu.

Bireysel dokunulmazlığı alan Tahsin ilk eleme adayı olarak Eren'i seçti.

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Haftanın 1. eleme adayı ismi Azize oldu.

Haftanın 2. eleme adayı ismi Kıvanç oldu.

Haftanın 3. eleme adayı ismi Eren oldu.

Haftanın 4. eleme adayı ismi Cemre oldu.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Kerem Giritlioğlu MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda ve Kerem.

Mavi Takım

Alican (kaptan)

Kıvanç

Metin

Sergen

Azize

Barbaros

Dilara

Esra

Kırmızı Takım

Barış (kaptan)

Tolga

Eren

Ayaz

Tahsin

Hasan

Cemre

Batuhan







