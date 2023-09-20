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MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 20 Eylül 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

20.09.2023 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adaylarına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Şampiyonluğa adım adım yaklaşılan yarışmanın 20 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar farklı et tarifleri yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 20 Eylül Çarşamba MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 20 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan birbirinden farklı et tarifleri yapmalarını istedi. Haftanın ilk dokunulmazlığını Mavi Takım almıştı. Haftanın 2. dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacak.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 20 EYLÜL KİM KAZANDI?

Yemek yarışma programı MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla çekişmeli mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 20 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Mavi Takım oldu. Kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 20 EYLÜL KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da et ile yapılan yemek tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döküyor. Yarışı kazanan isim potadan kurtulacak.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Gamze Tosun MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna ve Gamze.

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