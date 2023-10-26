MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 25 Ekim 2023 MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

MasterChef All Star'ın dün ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan lazanya tarifi yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 25 Ekim 2023 Salı MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 25 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Kırmızı Takım oldu. Kaybeden Mavi Takım yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da farklı lazanya ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden Mavi Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Yarışın kazananı Esra oldu. Böylece MasterChef Esra eleme potasına girmekten kurtuldu. Esra, gecenin eleme adayı olarak Batuhan'ı seçti.

MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI

Haftanın 1. eleme adayı ismi Metin oldu.

Haftanın 2. eleme adayı ismi Barbaros seçildi.

Haftanın 3. eleme adayı Batuhan seçildi.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Azize Polat MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem ve Azize.







