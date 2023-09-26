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MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 26 Eylül 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

26.09.2023 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 26 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar Kore mutfağından tarifler yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 26 Eylül MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 26 Eylül Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Kore mutfağından lezzetler yapmalarını istedi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi. İşte 26 Eylül MasterChef All Star'da yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 26 EYLÜL KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 26 Eylül Salı akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Kırmızı Takım oldu. Kaybeden Mavi Takım yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 26 EYLÜL KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da Kore mutfağından tarifler ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden Mavi Takım yarışmacıları kuru fasulye ve pilav ile bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi. Yarışın kazananı henüz belli olmadu. Kazanan yarışmacı eleme potasına girmekten kurtulacak.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Sefa Okyay Kılıç MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze ve Sefa.


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