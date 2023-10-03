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MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 3 Ekim 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

03.10.2023 23:09 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 3 Ekim Salı akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar Karadeniz mutfağı tarifleri yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 3 Ekim MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 3 Ekim Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Karadeniz mutfağından tarifler yapmalarını istedi. Haftaya galibiyet ile başlamak isteyen Mavi Takım ve Kırmızı Takım yarışamcıları kıyasıya mücadele etti.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 3 EKİM KİM KAZANDI?

TV'in sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla hırs dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 3 Ekim Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan Mavi Takım oldu. Kaybeden Kırmızı Takım'ın yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK 3 EKİM KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da Karadeniz mutfağından tarifler ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları alıç meyvesi ile yaratıcılık tabakları yaparak bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Yarışın kazananı henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Uğur Kardaş MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa ve Uğur Kardaş.

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dokunulmazlık oyunu ele

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