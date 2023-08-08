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MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 8 Ağustos MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

08.08.2023 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 8 Ağustos Salı akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar dünya mutfağından tarifler yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 8 Ağustos MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 8 Ağustos Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan dünyadan lezzetler yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için kağıtta levrek ve tava mısır ekmeği tariflerini yapıyorlar.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 8 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'da dört hafta geride kaldı. Yarışmacılardan Güzide, Burcu, Büşra ve Berker şampiyonluk hayallerine veda etti. 8 Ağustos Salı akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf mavi takım oldu. Kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 8 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da dünya mutfağı tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden kırmızı takım yarışmacıları kağıtta levrek ve tava mısır ekmeği tarifleri ile bireysel dokunulmazlık için ter döküyor. Yarışın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan isim eleme potasına girmekten kurtulacak.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef All Star 2023'e veda eden isimler sırasıyla şu şekilde; Güzide, Burcu, Büşra ve Berker.


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