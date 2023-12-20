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MasterChef All Star ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 20 Aralık 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

20.12.2023 22:37 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 20 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar çeşit çeşit tavuk tarifleri yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 20 Aralık MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 20 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan lezzetli tavuk tarifi yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 20 Aralık 2023 Çarşamba MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 20 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Mavi Takım oldu Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

dokunulmaz mavi

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da farklı Ege mutfağı tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter dökecek. Yarışın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan isim eleme potasına girmekten kurtulacak.

masterchef

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 1. eleme adayı Esra oldu.

masterchef esra

MAVİ TAKIM

TAHSİN - KAPTAN
SERGEN
BARBAROS
HASAN

mavi takım

KIRMIZI TAKIM

EREN - KAPTAN
ESRA
KIVANÇ
BATUHAN

kırmızı takım

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Dilara Başaran, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya, Ayaz, Alican, Tolga, Cemre ve Dilara

Yarışmada kalan son 8 isim şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.

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