MasterChef All Star ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 20 Aralık 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 20 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan lezzetli tavuk tarifi yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 20 Aralık 2023 Çarşamba MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 20 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Mavi Takım oldu Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da farklı Ege mutfağı tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter dökecek. Yarışın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan isim eleme potasına girmekten kurtulacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 1. eleme adayı Esra oldu.

MAVİ TAKIM

TAHSİN - KAPTAN

SERGEN

BARBAROS

HASAN

KIRMIZI TAKIM

EREN - KAPTAN

ESRA

KIVANÇ

BATUHAN

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Dilara Başaran, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya, Ayaz, Alican, Tolga, Cemre ve Dilara

Yarışmada kalan son 8 isim şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.







