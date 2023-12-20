MasterChef All Star ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 20 Aralık 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 20 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan lezzetli tavuk tarifi yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 20 Aralık 2023 Çarşamba MasterChef'te yaşananlar...
Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 20 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Mavi Takım oldu Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.
TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da farklı Ege mutfağı tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter dökecek. Yarışın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan isim eleme potasına girmekten kurtulacak.
Haftanın 1. eleme adayı Esra oldu.
TAHSİN - KAPTAN
SERGEN
BARBAROS
HASAN
EREN - KAPTAN
ESRA
KIVANÇ
BATUHAN
MasterChef Dilara Başaran, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya, Ayaz, Alican, Tolga, Cemre ve Dilara
Yarışmada kalan son 8 isim şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.