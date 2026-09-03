Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ının en mutlu günü! Kızı bakın kiminle evlendi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ahmet Mümtaz Taylan, bugün hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı. Taylan’ın kızı Ayşe Dilan Taylan, Ufuk Kurt ile yaşadığı aşkı evlilik ile taçlandırdı.

Dijital Görüntülüme Teknisyeni olarak çalışan Ayşe Dilan Taylan Focus Puller Ufuk Kurt ile hayatını birleştirdi. Sosyal medyada yansıyan karelerde Ayşe Dilan Taylan’ın sade ve şık tarzı dikkat çekti. Düğünü için minimal bir organizasyon tercih eden Ayşe Dilan Taylan’nın mutlu kareleri yoğun ilgi gördü.

LEYLA İLE MECNUN SETİNDE TANIŞMIŞLAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayşe Dilan Taylan ile Ufuk Kurt’un tanışma hikayesinin ise yıllar öncesine dayandığı öğrenildi.

Çiftin Ahmet Mümtaz Taylan’nın rol aldığı bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun dizisinin setinde tanıştığı belirtildi.