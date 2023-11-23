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MasterChef All Star ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 22 Kasım 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

22.11.2023 22:39 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 22 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar zorlu tarifler yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 22 Kasım MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 22 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan birbirinden lezzetli tarifler yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 22 Kasım 2023 Çarşamba MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 22 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Kırmızı Takım oldu. Kaybeden Mavi Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da farklı Ege mutfağı tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Yarışın kazananı Esra oldu. Böylece MasterChef Esra eleme potasına girmekten kurtuldu.

Mavi Takım
Alican - Kaptan
Cemre
Sergen
Hasan
Barbaros
Dilara

Kırmızı Takım
Batuhan - Kaptan
Tahsin
Tolga
Kıvanç
Eren
Esra

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın 1. eleme adayı Barbaros oldu.

MasterChef'te haftanın 2. eleme adayı Dilara oldu.

MasterChef'te haftanın 3. eleme adayı Hasan oldu.

MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı Alican oldu.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Ayaz gGeçer MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya ve Ayaz.

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