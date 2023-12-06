MasterChef All Star ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 6 Aralık 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 6 Aralık Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşanıyor. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan atatouille tarifi yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 6 Aralık 2023 Salı MasterChef'te yaşananlar...
Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 6 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf henüz belli olmadı. Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girecek. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da farklı Ege mutfağı tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter dökecek. Yarışın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan isim eleme potasına girmekten kurtulacak.
Kıvanç (Kaptan)
Dilara
Barbaros
Cemre
Esra
Sergen (Kaptan)
Hasan
Tahsin
Eren
Batuhan
MasterChef'te haftanın 1. eleme adayı Esra oldu.
MasterChef Tolga Şener, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya, Ayaz, Alican ve Tolga.
Yarışmada kalan son 10 isim şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.