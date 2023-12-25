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MasterChef All Star ilk ceketi kim aldı? 25 Aralık 2023 MasterChef'te ilk finalist kim oldu? Büyük finale geri sayım!

25.12.2023 23:04 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te ilk ceketi kimin kazanacağı merak konusu oldu. Son olarak Batuhan'ın veda ettiği MasterChef All Star'da kalan beş yarışmacı finalist olabilmek için mücadele ediyor. 25 Aralık Pazartesi günü başlayan ceket savaşlarında yarışmada kalan son 7 yarışmacı kıyasıya mücadele edecek. Şef ceketini kazanan yarışmacı şampiyonluk hayallerine bir adım daha yaklaşacak. Peki, MasterChef All Star ilk ceketi kim aldı? 25 Aralık 2023 MasterChef'te ilk finalist kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef'te ilk ceketi kazanan isim araştırılmaya başladı. MasterChef All Star 2023 sezonunda büyük finale adım adım yaklaşılıyor. 25 Aralık akşamı MasterChef'in yeni bölümüne Michelin yıldızlı Japon Şef Yoshuzumi Nagaya konuk oldu. Son 7'ye kalan yarışmacılar Esra, Hasan, Barbaros, Tahsin, Eren, Sergen ve Kıvanç oldu. Peki, MasterChef 25 Aralık'ta ilk ceketi kim kazandı? İşte ceketin sahibi ilk finalist isim...

MASTERCHEF'TE İLK CEKETİ KİM ALDI?

Heyecanın giderek arttığı MasterChef Türkiye All Star 2023 sezonun sonuna doğru yaklaşıyor. 25 Aralık Pazartesi akşamı sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ilk ceketin sahibi olmak için mücadele ettiler. İlk ceketin sahibi henüz belli olmadı. Kazanna açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Batuhan Bayır, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya, Ayaz, Alican, Tolga, Cemre, Dilara ve Batuhan.

Yarışmada kalan son 7 isim şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.

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