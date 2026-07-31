Servet Koçak'ı kimseye haber vermeden gömmüştü! Kasa boş çıktı, mücevherler nerede?

Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan sosyetenin gözbebeği Servet Koçak 10 Mayıs'ta, 89 yaşında vefat etti. Kızı Naciye Koçak ise kardeşlerine bile haber vermeden annesini hizmetçilerle beraber gömdü.

Koçak'ın kızı Naciye Koçak'ın, annesini kardeşlerine haber vermeden defnetmesi aile içinde krize yol açmıştı. Yaşananların ardından mahkemelik olan kardeşler Recai ve Necati Koçak, bu kez de terekenin tespiti için dava açtı.



MÜCEVHERLER KASADA DEĞİL

Sabah'ta Bülent Cankurt yazısında şunları yazdı:

"Servet Koçak'ın vefatından önce Naciye Koçak'ın, akıl sağlığı yerinde olmadığı ve savurganlığı gerekçeleriyle kendisine vasi tayini talebiyle dava açan kardeşleri Recai ve Necati Koçak'ın, annelerinin vefatından sonra da 'Tereke Tespit Davası' açtığını öğrendim. Vefat eden birinin mal varlığının mirasçıları arasında paylaştırılmasını hedefleyen bu hukuki süreç doğrultusunda, mal varlığının tespiti için yetkililer Servet Hanım'ın yıllarca yaşadığı Kara Todori Yalısı'na gitmiş. Keşifte Servet Hanım'ın kasası da açılmış ama içi bomboşmuş.

Kasadan ne para ne de mücevher çıkmış. Kardeşler, kasada olması gereken mücevher, kıymetli eşya ve diğer mal varlıklarının ortaya çıkarılması için hukuk mücadelelerini sürdürüyormuş."