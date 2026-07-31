MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Servet Koçak'ı kimseye haber vermeden gömmüştü! Kasa boş çıktı, mücevherler nerede?

Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınları arasında gösterilen Servet Koçak, 10 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Koçak'ın kızı Naciye Koçak kimseye haber vermeden annesini gömmüştü. Tereke davasında kasa açılınca olanlar oldu.

Servet Koçak'ı kimseye haber vermeden gömmüştü! Kasa boş çıktı, mücevherler nerede?

Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan sosyetenin gözbebeği Servet Koçak 10 Mayıs'ta, 89 yaşında vefat etti. Kızı Naciye Koçak ise kardeşlerine bile haber vermeden annesini hizmetçilerle beraber gömdü.

Koçak'ın kızı Naciye Koçak'ın, annesini kardeşlerine haber vermeden defnetmesi aile içinde krize yol açmıştı. Yaşananların ardından mahkemelik olan kardeşler Recai ve Necati Koçak, bu kez de terekenin tespiti için dava açtı.
Servet Koçak ı kimseye haber vermeden gömmüştü! Kasa boş çıktı, mücevherler nerede? 1

MÜCEVHERLER KASADA DEĞİL

Sabah'ta Bülent Cankurt yazısında şunları yazdı:

"Servet Koçak'ın vefatından önce Naciye Koçak'ın, akıl sağlığı yerinde olmadığı ve savurganlığı gerekçeleriyle kendisine vasi tayini talebiyle dava açan kardeşleri Recai ve Necati Koçak'ın, annelerinin vefatından sonra da 'Tereke Tespit Davası' açtığını öğrendim. Vefat eden birinin mal varlığının mirasçıları arasında paylaştırılmasını hedefleyen bu hukuki süreç doğrultusunda, mal varlığının tespiti için yetkililer Servet Hanım'ın yıllarca yaşadığı Kara Todori Yalısı'na gitmiş. Keşifte Servet Hanım'ın kasası da açılmış ama içi bomboşmuş.

Servet Koçak ı kimseye haber vermeden gömmüştü! Kasa boş çıktı, mücevherler nerede? 2

Kasadan ne para ne de mücevher çıkmış. Kardeşler, kasada olması gereken mücevher, kıymetli eşya ve diğer mal varlıklarının ortaya çıkarılması için hukuk mücadelelerini sürdürüyormuş."

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yeni detaylar: Adli tıptan ilk tespitEren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yeni detaylar: Adli tıptan ilk tespit
Eda Ece ve Kerem Bürsin ifade verdi! "Hiç bağış yapmadım"Eda Ece ve Kerem Bürsin ifade verdi! "Hiç bağış yapmadım"

Anahtar Kelimeler:
miras
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Beşiktaş Midtjylland'ı geçti! Italiano tarihe geçti

Beşiktaş Midtjylland'ı geçti! Italiano tarihe geçti

Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya için anlamlı destek!

Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya için anlamlı destek!

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.