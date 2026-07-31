Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yeni detaylar: Saatlerce kimse ulaşamadı, komşular eve girdi

2021 MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı, Sarıyer Kumköy Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın ani ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Eren Kaşıkçı'nın ölümüne dair yeni detayları Doğancan Cesur, Emrullah Erdinç'e anlattı.

"JANDARMADAN ÖNCE KOMŞULAR GİRDİ?"

Doğancan Cesur, Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili şu bilgileri aktarı:

"İçeri nasıl giriyorlar? Herkesin merak ettiği önemli bir ayrıntı. Çok farklı bir detaya ulaştık. Eren'in evinin anahtarının komşusunda bir yedeğinin olduğunu öğrendik. Mikail komşusundan anahtarı alıyor ve eve ilk etapta 3-4 kişi birlikte girmişler.

Yani jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri dışında. Çünkü ne olduğunu bilmedikleri için ihbarda bulunmamışlar. İçeri girdiklerinde gördükleri manzara sonrasında ihbarda bulunmuşlar."

YATAK ODASINDA BULUNDU

Komşular içeri girdiğin Eren'in cansız bedeniyle karşılaşınca hemen 112'yi aradı. Devamında Cesur şunları söyledi:

"Eren'i yatak odasında yatar vaziyette, elini de komodine uzatmış vaziyette, o şekilde görüyorlar. Daha sonra 112 ekiplerine, Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuyorlar.

Jandarma Eren'in telefonunda şifre olduğunu görüyor ve çok sayıda cevapsız çağrı olduğunu da görüyor. Ve eşi Ecem'i arıyorlar. Eşi Ecem telefonun şifresini bildiğini söylüyor. Jandarma ekipleri de yine Cumhuriyet Savcısı'nın da nezaretinde şifreyi girerek telefonu açıyor ve burada çok sayıda çağrı olduğunu görüyor. Yani 20-30 çağrı olduğunu öğrendik.

Çok sayıda kişi aramış. Eşi Ecem aramış, arkadaşları aramış, kız arkadaşı aramış, çok sayıda kişi arıyor. Ve bunun üzerine ve ölüm morluklarının vücudunda oturmasına bakarak adli tıp uzmanları yaklaşık 10 ve 15 saatlik bir süre önce vefat ettiğini tespit ediyorlar."