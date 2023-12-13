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MasterChef All Star ilk dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 12 Aralık 2023 MasterChef'te eleme adayı belli mi?

12.12.2023 22:42 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 12 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar yaratıcılık tarifleri yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 12 Aralık MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 12 Aralık Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan seçilen malzemeler ile tarifler yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 12 Aralık 2023 Salı MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 12 Aralık Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Kırmızı Takım oldu. Kaybeden Mavi Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da farklı Ege mutfağı tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter dökecek. Yarışın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan isim eleme potasına girmekten kurtulacak.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Cemre Uyanık, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya, Ayaz, Alican, Tolga ve Cemre.

Yarışmada kalan son 9 isim şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.

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