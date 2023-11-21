MasterChef All Star ilk dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 21 Kasım 2023 MasterChef'te eleme adayı belli mi?

MasterChef All Star'ın 21 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan ravioli yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 21 Kasım 2023 Salı MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 21 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Kırmızı Takım oldu. Kaybeden Mavi Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da farklı ravioli ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden Mavi Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döküyor. Yarışın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan isim eleme potasına girmekten kurtulacak.

Mavi Takım

Alican - Kaptan

Cemre

Sergen

Hasan

Barbaros

Dilara

Kırmızı Takım

Batuhan - Kaptan

Tahsin

Tolga

Kıvanç

Eren

Esra

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Ayaz gGeçer MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya ve Ayaz.







