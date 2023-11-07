MasterChef All Star ilk dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 7 Kasım 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 7 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan köfte çeşitleri yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 7 Kasım 2023 Salı MasterChef'te yaşananlar...
Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla hırs dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 7 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf henüz belli olmadı. Kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girecek. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da farklı köfte tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter dökecek. Yarışın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan isim eleme potasına girmekten kurtulacak.
Mavi Takım
Hasan (Takım kaptanı)
Eren
Sergen
Barbaros
Dilara
Esra
Tanya
Kırmızı Takım
Alican (Takım kaptanı)
Ayaz
Tahsin
Tolga
Kıvanç
Cemre
Batuhan
MasterChef Barış Demir MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin ve Barış.