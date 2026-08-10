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Dünyaca ünlü DJ Tıesto’dan İstanbul çıkarması

Dünyaca ünlü Hollandalı DJ Tiesto, İstanbul Festivali kapsamında 8 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da sahne alarak binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. Elektronik müziğin dünya çapındaki en önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen sanatçı, konser öncesinde İstanbul’un tarihi ve kültürel noktalarını da ziyaret ederek şehri keşfetmeye zaman ayırdı.

Dünyaca ünlü DJ Tıesto’dan İstanbul çıkarması

Dünyaca ünlü Hollandalı DJ Tiesto, İstanbul Festivali kapsamında 8 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da müzikseverlerle buluştu. Elektronik müziğin küresel ölçekte en önemli isimleri arasında yer alan Tiesto, İstanbul’daki konseri öncesinde şehri keşfetmeye de zaman ayırdı.

Dünyaca ünlü DJ Tıesto’dan İstanbul çıkarması 1

KONSER ÖNCESİ İSTANBUL TURU

Dünyanın farklı noktalarında milyonlarca dinleyiciye ulaşan Tiesto, İstanbul programında kentin kültürünü ve gastronomisini deneyimledi. Konser öncesinde İstanbul’un farklı noktalarını gezen dünyaca ünlü DJ’in duraklarından biri de 1864 yılında Sultan Abdülaziz döneminde kurulan Hafız Mustafa oldu. 162 yıldır Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan tatlı ve şekerleme geleneğini yaşatan Hafız Mustafa’da Türk tatlılarını deneyimleyen Tiesto; baklava, lokum ve geleneksel lezzetlerin tadına baktı. Dünyaca ünlü DJ’in ziyareti, İstanbul’un yüzyıllardır yaşattığı gastronomi kültürünün yanı sıra Türk tatlılarının zenginliğini de uluslararası ölçekte görünür kıldı.

Dünyaca ünlü DJ Tıesto’dan İstanbul çıkarması 2

BİNLERCE MÜZİKSEVERLE BULUŞTU

İstanbul turunun ardından Festival Park Yenikapı’da sahneye çıkan Tiesto, elektronik müziğin dünya çapında tanınan parçalarından oluşan performansıyla festival ziyaretçileriyle buluştu. Görsel ve sahne şovlarının eşlik ettiği konserde dünyaca ünlü DJ, İstanbul Festivali’nin uluslararası programının öne çıkan isimlerinden biri oldu.
Tiesto’nun İstanbul ziyareti, dünya yıldızlarını ağırlayan kentin yalnızca konser ve etkinlikleriyle değil; kültürü, tarihi ve gastronomisiyle de uluslararası sanatçıların İstanbul deneyiminin önemli bir parçası olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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Müzik İstanbul konser ünlü
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