MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Kasım MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oluyor!

MasterChef All Star'ın 20 Kasım 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan içli köfte tarifi yapmalarını istedi. Yarışmacılar en iyi içli köfte tarifini çıkarmaya çalıştılar. Yarışın kazananı Mavi Takım kaptanı olacak ve Kırmızı Takım kaptanını da belirleyecek. İşte yaşananlar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 20 KASIM KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 20 Kasm 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu gerçekleşti. Yarışın kazanan ismi Alican oldu.

Mavi Takım kaptanı Alican Seçildi.

Kırmızı Takım kaptanı Batuhan seçildi.

Mavi Takım

Alican - Kaptan

Cemre

Sergen

Hasan

Barbaros

Dilara

Kırmızı Takım

Batuhan - Kaptan

Tahsin

Tolga

Kıvanç

Eren

Esra

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Ayaz gGeçer MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya ve Ayaz.







