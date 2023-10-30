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MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Ekim MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oluyor!

30.10.2023 21:33 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da kaptanlık oyununu kazanan isim ve yeni takımlar merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 30 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın kaptanlık mücadelesi gerçekleşiyor. Şefler yarışmacılardan birbirinden lezzetli pizza çeşitleri yapmalarını istedi. Peki, MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Ekim MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Ekim MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oluyor!

MasterChef All Star'ın 30 Ekim 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşanıyor. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan çeşit çeşit pizza tarifi yapmalarını istedi. Yarışmacılar en iyi pizza tarifini çıkarmak içim mücadele ediyor. Yarışın kazananı Mavi Takım kaptanı olacak ve Kırmızı Takım kaptanını da belirleyecek. İşte 30 Ekim MasterChef All Star'da yaşananlar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 30 EKİM KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 30 Ekim 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu gerçekleşiyor. Yarışın kazanan ismi henüz belli olmadı. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Metin Yavuz MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize ve Metin.

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