MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Kasım MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oldu!

MasterChef All Star'ın 6 Kasım 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan krokan bush tarifi yapmalarını istedi. Yarışmacılar en iyi krokan bush tarifini çıkarmaya çalıştı. Yarışın kazananı Mavi Takım kaptanı oldu ve Kırmızı Takım kaptanını da belirledi. İşte yaşananlar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 6 KASIM KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 6 Kasım 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu gerçekleşti. Yarışın kazanan ismi Hasan oldu.

Mavi Takım kaptanı Hasan seçildi.

Kırmızı Takım kaptanı Alican seçildi.

Mavi Takım

Hasan (Takım kaptanı)

Eren

Sergen

Barbaros

Dilara

Esra

Tanya

Kırmızı Takım

Alican (Takım kaptanı)

Ayaz

Tahsin

Tolga

Kıvanç

Cemre

Batuhan

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Barış Demir MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin ve Barış.







