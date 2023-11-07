MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Kasım MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oldu!

MasterChef All Star'ın 6 Kasım 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan krokan bush tarifi yapmalarını istedi. Yarışmacılar en iyi krokan bush tarifini çıkarmaya çalıştı. Yarışın kazananı Mavi Takım kaptanı oldu ve Kırmızı Takım kaptanını da belirledi. İşte yaşananlar...
Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 6 Kasım 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu gerçekleşti. Yarışın kazanan ismi Hasan oldu.
Mavi Takım kaptanı Hasan seçildi.
Kırmızı Takım kaptanı Alican seçildi.
Mavi Takım
Hasan (Takım kaptanı)
Eren
Sergen
Barbaros
Dilara
Esra
Tanya
Kırmızı Takım
Alican (Takım kaptanı)
Ayaz
Tahsin
Tolga
Kıvanç
Cemre
Batuhan
MasterChef Barış Demir MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin ve Barış.