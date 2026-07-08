Derya Uluğ evleniyor! Hazırlıklar başladı

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, evlilik yolunda ilk ciddi adımı geçtiğimiz ay atmış ünlü çift sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Asil Gök ile gerçekleşen nişanı için şarkıcı, geleneksel tuzlu kahve yerine “Hayatımızın tadı kaçmasın, bal gibi olsun” diyerek, nişanlısına ballı kahve ikram ettiğini dile getirdi.

Evlilik sorusuna da açıklık getiren Uluğ, düğünün bu yıl içinde gerçekleşeceğini müjdeledi.

Uluğ, isteme anında herkesin sustuğu ilk dakikalarda çok gerildiğini ancak Asil Gök’ün esprileriyle ortamı yumuşattığını da itiraf etti.