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Derya Uluğ evleniyor! Hazırlıklar başladı

Uzun yıllardır birlikte olan Derya Uluğ ile Asil Gök, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle geçtiğimiz ay nişanlandı. Derya Uluğ düğün hazırlıklarının başladığını dile getirdi.

Derya Uluğ evleniyor! Hazırlıklar başladı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, evlilik yolunda ilk ciddi adımı geçtiğimiz ay atmış ünlü çift sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Asil Gök ile gerçekleşen nişanı için şarkıcı, geleneksel tuzlu kahve yerine “Hayatımızın tadı kaçmasın, bal gibi olsun” diyerek, nişanlısına ballı kahve ikram ettiğini dile getirdi.

Derya Uluğ evleniyor! Hazırlıklar başladı 1

Evlilik sorusuna da açıklık getiren Uluğ, düğünün bu yıl içinde gerçekleşeceğini müjdeledi.

Derya Uluğ evleniyor! Hazırlıklar başladı 2

Uluğ, isteme anında herkesin sustuğu ilk dakikalarda çok gerildiğini ancak Asil Gök’ün esprileriyle ortamı yumuşattığını da itiraf etti.

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Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ
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