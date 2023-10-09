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MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

09.10.2023 22:57 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da kaptanlık oyununu kazanan isim ve yeni takımlar merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 9 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın kaptanlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar profiterol tatlısı tarifi yaptı. Peki, MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 9 Ekim 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan profiterol tarifi yapmalarını istedi. Yarışmacılar en iyi profiterol tarifini çıkarmaya çalıştılar. Yarışın kazananı Mavi Takım kaptanı olacak ve Kırmızı Takım kaptanını da belirleyecek. İşte yaşananlar

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 9 EKİM KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 9 Ekim 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu gerçekleşti. Yarışın kazanan ismi henüz belli olmadı. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Eda Karabulut MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur Kardaş, Eda Karabulut.

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