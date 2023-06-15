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MasterChef All Star yarışmacısı Esra Tokelli'nin makyajı ve kombini sosyal medyada gündemde

15.06.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2023 All Star heyecanlı ve konuşulan bir başlangıç yaptı. Başladığı gibi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren MasterChef'te Esra Tokelli makyajı ve kombiniyle dikkat çekti. MasterChef Esra'nın tarzına bakın ne yorumları yapıldı.

MasterChef All Star yarışmacısı Esra Tokelli'nin makyajı ve kombini sosyal medyada gündemde

MasterChef 2023 All Star eski yarışmacıların katılımıyla başladı. Günlerdir jürisiyle olan yarışmada sevilen eski yarışmacılar sosyal medyada da konuşulmaya başlandı.

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri de herkese "Kuzum" diye hitap etmesiyle ünlü Esra Tokelli oldu.

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Eski yarışmalarda da makyajıyla sık sık gündeme gelen yarışmacının tarzı sosyal medyada gündemdeydi.

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Kimi MasterChef Esra'nın makyajına kimi de tarzına taktı. Esra Tokelli'yi görenler "İkoncanım da burada", "Kuzum o makyaj ne", "Düğüne gider gibi" yorumları yaptı.

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Masterchef sosyal medya

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