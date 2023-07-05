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MasterChef Ayaz kimdir, kaç yaşında? MasterChef All Star 18. yarışmacısı Ayaz Geçer nereli? İşte hayatı!

05.07.2023 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Ayaz kimdir ve nereli gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Daha önce MasterChef'ten 3. olarak elenen Ayaz Geçer bu kez son 3. isim olarak ana kadroya girdi. MasterChef All Star yarışmacısı Ayaz Geçer'in hayatına dair detaylar sorgulanmaya başladı. Peki, MasterChef Ayaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 2023 yarışmacısı Ayaz Geçer hangi sene yarıştı?

MasterChef Ayaz kimdir, kaç yaşında? MasterChef All Star 18. yarışmacısı Ayaz Geçer nereli? İşte hayatı!

Ayaz Geçer MasterChef Türkiye yemek yarışması programının 2023 All Star sezonunda yer almaya hak kazandı. MasterChef 2022 sezonundaki başarılı performansıyla hafızalara kazınan Ayaz Geçer bu kez All Star şampiyonu olabilmek için mücadele edecek. Yarışmacılardan MasterChef Ayaz'ın hayatı, yaşı ve memleketi gibi detaylar merak edildi. Peki, MasterChef Ayaz Geçer evli mi? MasterChef Ayaz'ın Instagram hesabı ne?

MASTERCHEF AYAZ GEÇER KİMDİR, NERELİ?

Ayaz Abdurrahman Geçer 24 yaşındadır. Şırnak Silopi doğumlu Ayaz Geçer yemek sektörüne bulaşıkçı olarak başladı. Ayaz Geçer lise bittikten sonra çalışmak için Ankara'ya geldi. 13 yaşından beri Ankara'da yaşayan Geçer burada bir restoranda çalışıyor.

Ayaz Geçer adının öyküsü sorulduğunda 21 Mart doğumlu olduğunu ve galiba soğukta doğduğu için bu ismin konulduğunu söylemişti.

Başarılı tabakları ile izleyenlerde merak uyandıran Ayaz Geçer MasterChef All Star ana kadrosuna 18. isim olarak girmeye hak kazandı. Ayaz Geçer Instagram'da 'ayazgecerr' kullanıcı adını kullanıyor. Geçer'in Instagram hesabında 108 bin takipçisi bulunuyor.

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MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019

2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020

3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021

4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022


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