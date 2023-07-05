MasterChef Ayaz kimdir, kaç yaşında? MasterChef All Star 18. yarışmacısı Ayaz Geçer nereli? İşte hayatı!

Ayaz Geçer MasterChef Türkiye yemek yarışması programının 2023 All Star sezonunda yer almaya hak kazandı. MasterChef 2022 sezonundaki başarılı performansıyla hafızalara kazınan Ayaz Geçer bu kez All Star şampiyonu olabilmek için mücadele edecek. Yarışmacılardan MasterChef Ayaz'ın hayatı, yaşı ve memleketi gibi detaylar merak edildi. Peki, MasterChef Ayaz Geçer evli mi? MasterChef Ayaz'ın Instagram hesabı ne?

MASTERCHEF AYAZ GEÇER KİMDİR, NERELİ?

Ayaz Abdurrahman Geçer 24 yaşındadır. Şırnak Silopi doğumlu Ayaz Geçer yemek sektörüne bulaşıkçı olarak başladı. Ayaz Geçer lise bittikten sonra çalışmak için Ankara'ya geldi. 13 yaşından beri Ankara'da yaşayan Geçer burada bir restoranda çalışıyor.

Ayaz Geçer adının öyküsü sorulduğunda 21 Mart doğumlu olduğunu ve galiba soğukta doğduğu için bu ismin konulduğunu söylemişti.

Başarılı tabakları ile izleyenlerde merak uyandıran Ayaz Geçer MasterChef All Star ana kadrosuna 18. isim olarak girmeye hak kazandı. Ayaz Geçer Instagram'da 'ayazgecerr' kullanıcı adını kullanıyor. Geçer'in Instagram hesabında 108 bin takipçisi bulunuyor.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

4. Grup

Çağatay - 2022

Büşra - 2022

Ayaz - 2022



