MasterChef Ayaz kimdir, kaç yaşında? MasterChef All Star 18. yarışmacısı Ayaz Geçer nereli? İşte hayatı!

Ayaz Geçer MasterChef Türkiye yemek yarışması programının 2023 All Star sezonunda yer almaya hak kazandı. MasterChef 2022 sezonundaki başarılı performansıyla hafızalara kazınan Ayaz Geçer bu kez All Star şampiyonu olabilmek için mücadele edecek. Yarışmacılardan MasterChef Ayaz'ın hayatı, yaşı ve memleketi gibi detaylar merak edildi. Peki, MasterChef Ayaz Geçer evli mi? MasterChef Ayaz'ın Instagram hesabı ne?
Ayaz Abdurrahman Geçer 24 yaşındadır. Şırnak Silopi doğumlu Ayaz Geçer yemek sektörüne bulaşıkçı olarak başladı. Ayaz Geçer lise bittikten sonra çalışmak için Ankara'ya geldi. 13 yaşından beri Ankara'da yaşayan Geçer burada bir restoranda çalışıyor.
Ayaz Geçer adının öyküsü sorulduğunda 21 Mart doğumlu olduğunu ve galiba soğukta doğduğu için bu ismin konulduğunu söylemişti.
Başarılı tabakları ile izleyenlerde merak uyandıran Ayaz Geçer MasterChef All Star ana kadrosuna 18. isim olarak girmeye hak kazandı. Ayaz Geçer Instagram'da 'ayazgecerr' kullanıcı adını kullanıyor. Geçer'in Instagram hesabında 108 bin takipçisi bulunuyor.
1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021
4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022