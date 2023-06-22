Fiyatı 269 TL'ye düştü! Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte %55 indirim

Standart bir tişörtten daha şık bir görünüm sunan polo yaka tişörtler yediden yetmişe birçok kişinin gardırobunun vazgeçilmez parçası. Günlük giyimden iş toplantılarına kadar daha resmi ortamlarda da tercih edilmeye uygun olan polo yaka tişörtler, farklı parçalarla kolayca kombinlenebiliyor. Eğer siz de polo yaka tişört rahatlığıyla tanışma, çabasız şıklığa kavuşmak isterseniz kalitesiyle öne çıkan U.S. Polo Assn. markasının farklı renklerdeki polo yaka tişörtlerine hazır indirim de varken bir göz atabilirsiniz.

Gardırobunuzun en sevdiğiniz parçası olmaya aday: U.S. Polo Assn. Taş Polo Yaka T-Shirt Basic

%100 pamuklu kumaşıyla sıcak havalarda vücudu serin tutan U.S. Polo Assn. Taş Polo Yaka T-Shirt, hem spor hem klasik görünümüyle günlük kullanım için birebirdir. Yumuşak dokusuyla rahat hissettiren tişört, standart kalıba sahiptir. Farklı renk seçenekleriyle her beğeniye ve tarza hitap eden bu tişörte bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

"Yumuşak ve rahat bir dokuya sahip."

"Yıkama sonrası da formunu korudu, solmadı. Kaliteli."

"U.S. Polo kalitesi budur."

Camel rengi de indirimde!

Klasik giyimi tarzınıza daha yakın buluyorsanız polo yaka tişörtün camel rengini de tercih edebilirsiniz. Her renkteki kombinlerinize kolayca uyum sağlayacak bu tişört, eşsiz rengiyle sizi klasik ve sofistike bir görünüme kavuşturur.

Bu içerik 22 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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