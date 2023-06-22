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Fiyatı 269 TL'ye düştü! Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte %55 indirim

22.06.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında gardırobunuza cazip seçenekler eklemeye ne dersiniz? Ve daha da önemlisi, bunu uygun fiyatlarla yapabilmenin keyfini çıkarmaya var mısınız? İşte size harika bir fırsat: U.S. Polo Assn. Taş Polo Yaka T-Shirt Basic tişört kısa süreliğine %55 indirimle satışta! Tarzınızı modern ve spor bir görünüme taşıyacak şık bir detaya sahip polo yaka tişörtü gelin birlikte keşfedelim.

Fiyatı 269 TL'ye düştü! Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte %55 indirim

Standart bir tişörtten daha şık bir görünüm sunan polo yaka tişörtler yediden yetmişe birçok kişinin gardırobunun vazgeçilmez parçası. Günlük giyimden iş toplantılarına kadar daha resmi ortamlarda da tercih edilmeye uygun olan polo yaka tişörtler, farklı parçalarla kolayca kombinlenebiliyor. Eğer siz de polo yaka tişört rahatlığıyla tanışma, çabasız şıklığa kavuşmak isterseniz kalitesiyle öne çıkan U.S. Polo Assn. markasının farklı renklerdeki polo yaka tişörtlerine hazır indirim de varken bir göz atabilirsiniz.

Gardırobunuzun en sevdiğiniz parçası olmaya aday: U.S. Polo Assn. Taş Polo Yaka T-Shirt Basic

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%100 pamuklu kumaşıyla sıcak havalarda vücudu serin tutan U.S. Polo Assn. Taş Polo Yaka T-Shirt, hem spor hem klasik görünümüyle günlük kullanım için birebirdir. Yumuşak dokusuyla rahat hissettiren tişört, standart kalıba sahiptir. Farklı renk seçenekleriyle her beğeniye ve tarza hitap eden bu tişörte bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yumuşak ve rahat bir dokuya sahip."

  • "Yıkama sonrası da formunu korudu, solmadı. Kaliteli."

  • "U.S. Polo kalitesi budur."
Ürünü İncele

Camel rengi de indirimde!

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Klasik giyimi tarzınıza daha yakın buluyorsanız polo yaka tişörtün camel rengini de tercih edebilirsiniz. Her renkteki kombinlerinize kolayca uyum sağlayacak bu tişört, eşsiz rengiyle sizi klasik ve sofistike bir görünüme kavuşturur.

Ürünü İncele

Bu içerik 22 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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