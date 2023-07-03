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Çocuklar buna bayılacak! Feber Range Rover 6V akülü arabada fırsat

03.07.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuğunuza unutulmaz bir hediye vermeye ne dersiniz? Hem eğlenceyi hem de güvenliği bir arada sunan Feber Range Rover 6V akülü araba kısa süreliğine indirimli fiyatıyla satışta! Çocuğunuza eğlenceli bir sürüş deneyimi yaşatacak bu araca sahip olmak için acele edin. İşte detaylar!

Çocuklar buna bayılacak! Feber Range Rover 6V akülü arabada fırsat

Çocuklarınızın hayal dünyasındaki sınırları zorlamaya hazır mısınız? Feber Range Rover 6V Akülü Araba, çocukların hayalindeki araçla gerçeği buluşturan muhteşem bir oyuncak. Gerçekçi tasarımı ve kullanılan yüksek kaliteli malzemeler sayesinde güvenli bir sürüş deneyimi sunan bu araç, kısa süreliğine indirimde! Çocuğunuza keyifli bir oyun deneyimi sunarken onun hayal gücünü geliştirerek özgüvenini artırmasına yardımcı olacak bu aracı kaçırmayın, çocuğunuzun yüzünde büyük bir gülümseme kazanın!

Çocuklarınızın en sevdiği oyuncak olacak: Feber Range Rover 6V Akülü Araba

Adsız tasarım - 2023-07-03T140736.228

Ürün özellikleri

  • Kullanım yaşı: 3-7
  • Akü: 6V / 7,5A
  • Azami ağırlık kapasitesi: 30kg
  • Tek Kişilik
  • Maksimum hız: 4km/h
  • Tam dolu şarj ile kullanım süresi: 60 dakika
  • Ebatları: 111cm x 64cm x 53cm
  • Ürün ağırlığı: 16kg
  • İleri ve geri vites özelliği
  • Fren pedalı

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Oğluma hediye aldım, bayıldı. Sürekli onunla."

  • "Torunum için bu arabayı aldım, harika görünüyor."

  • "Araba çok iyive malzemeler iyi.Motor, çok fazla hıza sahip olmamasına rağmen güçle iyi gider, 5 yaşındaki bir çocuk için 3-4 yıl boyunca ideal olabilir.
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