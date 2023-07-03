Çocuklar buna bayılacak! Feber Range Rover 6V akülü arabada fırsat

Çocuklarınızın hayal dünyasındaki sınırları zorlamaya hazır mısınız? Feber Range Rover 6V Akülü Araba, çocukların hayalindeki araçla gerçeği buluşturan muhteşem bir oyuncak. Gerçekçi tasarımı ve kullanılan yüksek kaliteli malzemeler sayesinde güvenli bir sürüş deneyimi sunan bu araç, kısa süreliğine indirimde! Çocuğunuza keyifli bir oyun deneyimi sunarken onun hayal gücünü geliştirerek özgüvenini artırmasına yardımcı olacak bu aracı kaçırmayın, çocuğunuzun yüzünde büyük bir gülümseme kazanın!

Çocuklarınızın en sevdiği oyuncak olacak: Feber Range Rover 6V Akülü Araba

Ürün özellikleri

Kullanım yaşı: 3-7

Akü: 6V / 7,5A

Azami ağırlık kapasitesi: 30kg

Tek Kişilik

Maksimum hız: 4km/h

Tam dolu şarj ile kullanım süresi: 60 dakika

Ebatları: 111cm x 64cm x 53cm

Ürün ağırlığı: 16kg

İleri ve geri vites özelliği

Fren pedalı

Kullanıcılar ne diyor?

"Oğluma hediye aldım, bayıldı. Sürekli onunla."

"Torunum için bu arabayı aldım, harika görünüyor."

"Araba çok iyive malzemeler iyi.Motor, çok fazla hıza sahip olmamasına rağmen güçle iyi gider, 5 yaşındaki bir çocuk için 3-4 yıl boyunca ideal olabilir.

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