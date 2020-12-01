MasterChef Ayyüce yaşadığı dramı ilk kez anlattı

Bir sene boyunca penceresiz evde yaşadığını söyleyerek tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğan Ayyüce, o günlerini şu sözlerle anlattı:

'1700 TL ÜCRETLE İŞE BAŞLADIM'

"Sakarya’dan İstanbul’a geldiğimde belirli bir bütçem yoktu, hatta cebimde hiç para yoktu. Aşçı olmayı kafayı koymuştum. İnsanlar ‘paran yok nasıl özel okulda ders aldın’ diye soruyorlar. Babam benim için kredi çekti.

Babama ‘hayatım boyunca sen benim arkamda olmayabilirsin, ama benim bu yolda yürümem gerek’ dedim. Sonra okulun ayarladığı bir yerde staja başladım. Stajdayken iş teklifi aldım. 1700 TL ücretle işe başladım. Piyasada yeni olduğum için kabul ettim. İstanbul’da kalıp bu sektörde olmak istiyordum.

Kısa bir süre yurtta kaldım, üniversite öğrencileriyle.... 4 kişilik bir odadaydık, beni sevemediler. Üçü aynı okuldaydı beni rahatsız ettiler sürekli. Bu şekilde devam etmeyeceğini düşünüp eve çıkmaya karar verdim. İlk evime Şişli’de çıktım, bir apartmanın dibiydi. Sonradan yapılan bir yerdi. Bir oda bir tuvalet bir de yatak vardı. Küçük bir ocağım vardı. Evin en tepesinde küçük bir cam vardı o da dışarı değil apartmana bakıyordu. Sürekli karanlıktı, güneş yoktu. O zor günler beni güçlendirdi. Güneşe her çıktığımda bana bir umut oldu. Beni bu noktaya getiren şey o camı olmayan evdi.