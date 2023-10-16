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MasterChef Azize'nin kilolu hali ortaya çıktı! Gören tanımakta zorluk çekti

16.10.2023 22:09 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'ın sevilen yarışmacısı Azize Polat değişimiyle şaşırmıştı. Daha önceki bölümlerde yaptırdığı estetik işlemlerden bahseden Azize Polat'ın bu kez kilolu hali ortaya çıktı. MasterChef Azize'nin kilolu halini görenler tanıyamadı.

MasterChef Azize'nin kilolu hali ortaya çıktı! Gören tanımakta zorluk çekti

TV8'in sevilen yarışmacı MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Azize Polat geçtiğimiz günlerde estetikleriyle gündeme gelmişti. Programın yeni bölümünde MasterChef Azize'nin kilolu hali ortaya çıktı. Görenler çok şaşırdı.

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Hem kilo veren hem de estetik yaptıran Azize Polat'ın değişimi görenleri şaşırttı.

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MasterChef'in daha önceki bölümlerinde yaptırdığı estetiklerden bahseden Azize Polat, "Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda çok hafif asimetrik sorun vardı onu düzelttirdim. Çok aşırı zayıflamaktan yüzümde kırışıklık oluşmuştu. Alnıma botox yaptırdım. Ne var yani bunda" ifadelerine yer vermişti.

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Yarışmaya Adana'dan katılan Azize Polat, Masterchef 2021'e yedeklerden katılarak yarışmanın ortalarında veda etmiş, ancak geri dönme fırsatı verildiğinde tekrar yarışmanın kadrosuna girmeyi başarmıştı.

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Şimdilerde MasterChef All Star'da başarılı tabaklara imza atan Azize Polat "azizeepolatt" kullanıcı adı ile Instagram hesabında aktif paylaşımlar yapıyor.

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