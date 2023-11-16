MasterChef Barış'ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Yeni aşkı bakın kim çıktı

Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın oturduğu MasterChef All Star sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yarışmanın bu sezon dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Demir geçtiğimiz haftalarda elenmişti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Barış Demir sık sık paylaşım yapmaya başladı. Demir’in son paylaşımındaki bir yorum dikkat çekti.

Paylaşıma bir kullanıcının "Canım eniştem" yazmasının üzerine Barış'ın takipçileri "Barış elden gitti", "Sevgilisi kesin İremsu Kamber" yorumlarında bulundu.

Barış Demir ve İremsu Kamber ise "Canım eniştem" yorumuna beğenerek karşılık verdi.

Sosyal medya fenomeni olan İremsu Kamber'in Instagram hesabında 103 bin takipçisi bulunuyor.







